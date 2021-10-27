В Мурманске один из мобильных пунктов вакцинации от коронавируса переехал в ТРЦ "Форум"

Прививочный пункт в "Форуме" начнет работу с 27 октября с 13.00.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Первомайском округе Мурманска организовали мобильный пункт вакцинации - он переехал из торгового центра "Волна" в торгово-развлекательный центр "Форум".
- Мобильная бригада находится в павильоне на этаже C. Если зайти в центральный вход здания, то нужно будет спуститься на один этаж вниз, - сообщили в оперативном штабе региона.
Прививочный пункт в "Форуме" начнет работу с 27 октября с 13.00. В нем можно получить прививку против гриппа и коронавируса. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Напомним: в Мурманске изменился график работы прививочных пунктов в торговых центрах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно настоящее число заболевших и умерших от коронавируса в Мурманской области. Официальная статистика не учитывает пациентов ФМБА (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru