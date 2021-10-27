В Мурманске один из мобильных пунктов вакцинации от коронавируса переехал в ТРЦ "Форум"

Прививочный пункт в "Форуме" начнет работу с 27 октября с 13.00. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Первомайском округе Мурманска организовали мобильный пункт вакцинации - он переехал из торгового центра "Волна" в торгово-развлекательный центр "Форум".

- Мобильная бригада находится в павильоне на этаже C. Если зайти в центральный вход здания, то нужно будет спуститься на один этаж вниз, - сообщили в оперативном штабе региона.

Прививочный пункт в "Форуме" начнет работу с 27 октября с 13.00. В нем можно получить прививку против гриппа и коронавируса. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Напомним: в Мурманске изменился график работы прививочных пунктов в торговых центрах.

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