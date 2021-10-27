Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 октября 2021 года составило 2290 человек

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 77 861 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 октября 2021 года - 2290 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 304 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 241 новый случай заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 77 861 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Оленегорск.

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