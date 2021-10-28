В Мурманской области экс-начальник отдела дознания подделал подпись прокурора и прекратил уголовное дело

В отношении бывшего полицейского возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

В отношении уже бывшего начальника отдела дознания ОМВД России по Кольскому району возбудили уголовное дело по ч.1 ст.286 УФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Как стало известно "КП"-Мурманск" от информированного источника, в мае 2019 года обвиняемый вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении северянина на основании примирения сторон. Последнего обвиняли по первой части статьи 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

После этого обвиняемый подделал подпись прокурора об утверждении данного постановления.

Оперативное сопровождение вели УФСБ и ОРЧ СБ УМВД России по региону.

В марте 2020 года экс-начальника отдела дознания уволили по выслуге лет с правом на получение пенсии. А в ноябре того же года в его отношении возбудили уголовное дело.

В полиции и СКР на данный момент ход уголовного дела не комментируют.

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