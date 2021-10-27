Подполковник из Алакуртти незаконно получал северную надбавку к пенсии более 20 лет

Прокуратура гарнизона направила иск в Заводской районный суд Саратова. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывший подполковник, служивший в Алакуртти, незаконно получал пенсию с северными надбавками с 1996 по 2019 год. Он проходил военную службу в Заполярье менее 4 лет, а затем переехал в Саратов, из-за чего не имел права на пенсию с районным коэффициентом Крайнего Севера.

- С целью незаконного обогащения за счет государства все это время военнослужащий вводил в заблуждение должностных лиц военкома Мурманской области, посещая Алакуртти не чаще двух раз в год. Для того, чтобы скрыть факт своего непроживания в регионе, он трижды давал взятки должностному лицу военного комиссариата в 2015-2017 годах, - сообщили в военной прокуратуре.

Прокуратура гарнизона направила иск в Заводской районный суд Саратова, чтобы взыскать с мужчины незаконно полученные деньги - 1,6 миллиона рублей. Исковое заявление было удовлетворено в полном объеме.

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