Каждый шестой рубль бюджета Мурманской области направят на медицину, каждый пятый - на образование и науку

На здравоохранение в Мурманской области потратят каждый шестой бюджетный рубль. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Мурманской области началась серьезная работа по формированию регионального бюджета на 2022 год. Уже известно, что его расходная часть вырастет на 19 миллиардов рублей.

- Больше всего в 2022 году мы потратим на образование и науку - каждый пятый рубль нового бюджета. Каждый шестой рубль пойдет в систему здравоохранения, - сообщил на заседании правительства губернатор Андрей Чибис.

На медицину выделят на 2 миллиарда больше, чем в 2021 году.

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