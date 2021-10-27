В гостинице Мурманска задержали агрессивного постояльца

45-летний мужчина не хотел сдаваться охранной группе.

Вечером 26 октября в Росгвардию поступил тревожный сигнал из гостиницы, расположенной на улице Полярные Зори в Мурманске. На место происшествия сразу направили группу задержания.

- Мужчина мешал нормальной работе персонала: разговаривал на повышенных тонах и выражался в адрес сотрудников гостиницы. На просьбы прекратить противоправные действия и покинуть помещение не реагировал, – сообщает пресс-служба Росгвардии Мурманской области.

45-летний мужчина не хотел сдаваться охранной группе. После чего его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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