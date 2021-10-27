В Мурманске чихуахуа съел паспорт невесты за час до свадьбы

Несколько страниц четвероногий оторвал, остальное превратил в бумажную требуху. Фото: скрин

В Мурманске произошел курьезный случай у молодоженов Василия и Анастасии Балуевых, который, однако, заставил их поволноваться. Любимый пес прямо перед свадьбой съел паспорт невесты.

Как вспоминает Анастасия, пышного торжества они с супругом не планировали, поэтому с утра стали спокойно готовиться к церемонии росписи. Она должна была состояться в 14.00. Паспорт девушка специально положила на тумбочку в коридоре, чтобы случайно его не забыть.

В полдень северяне ненадолго отлучились в магазин, а их любимец чихуахуа Конор растрепал хозяйкин документ. Несколько страниц четвероногий оторвал, остальное превратил в бумажную требуху.

Шокированные и расстроенные молодожены помчались в ЗАГС, однако сотрудники сказали, что расписать их не смогут и посоветовали обратиться в полицию. Стражам порядка пришлось выручать молодожен. Время шло практически на минуты, поэтому полицейские действовали максимально оперативно. Буквально через 40 минут новый паспорт для невесты был готов!

- Начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции №1 УМВД России по Мурманску подполковник полиции Яна Степанюк объяснила, что в индивидуальном порядке возможно провести необходимую проверку очень быстро. Инспекторы подразделения по вопросам миграции сверили все сведения со специализированными базами данных, подготовили и выдали документ, удостоверяющий личность, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Так что в назначенный день роспись у Балуевых все-таки состоялась.

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