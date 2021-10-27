Минобороны показало видео спасения судна от пиратов моряками Северного флота

Моряки Северного флота спасли "Люцию" от пиратов. Фото: Минобороны

Моряки Северного флота спасли в Гвинейском заливе от нападения пиратов контейнеровоз "Люция" под панамским флагом. Экипаж состоял из 20 украинцев, одного гражданина России и одного румына.

С БПК «Вице-адмирал Кулаков», который находился неподалеку, поднялся вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Заметив его. пираты испугались и направили свою лодку к берегу.

Минобороны опубликовало видео операции по спасению контейнеровоза.

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