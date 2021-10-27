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Дом. Семья27 октября 2021 10:44

Раненого журавля заметили в Кандалакше

Неравнодушные горожане в социальных сетях сообщают о птице с поврежденным крылом
Олеся КУРИЛОВА
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Журавля с перебитым крылом пока не поймали.

Журавля с перебитым крылом пока не поймали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Краснокнижного журавля заметили в Кандалакше неподалеку от поворота на Монастырский наволок. По словам очевидца, птица с подбитым крылом перебежала дорогу и скрылась в лесу.

Найти ее самостоятельно не получилось. Тогда местный житель решил обратиться в Кандалакшский заповедник, но трубку никто не взял – были выходные. В комментариях начали высказывать недовольство работой организации.

Редакция «КП»-Мурманск» смогла дозвониться до заповедника.

- О журавле мы знаем. Птица была замечена не в пределах заповедника, поэтому организация не может взять ее поиск и лечение на себя, - отметили в Кандалакшском заповеднике.

Судьба долгоногого остается неизвестной.

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