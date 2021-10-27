Строительство детского сада в Мурманске затянулось из-за подорожавших стройматериалов

Детский сад на улице Капитана Орликовой не успеют сдать в 2021 году. Фото: администрация города Мурманска

В 2021 году стройматериалы подорожали примерно на 30%, что повлекло неприятные последствия: строительство разных объектов, в том числе и по нацпроектами, затянулось.

Такая ситуация наблюдается в Алакуртти, а также а Мурманске.

- Строительство детского сада на улице Капитана Орликовой идет с отставанием от графика. Причин несколько. Пожалуй, основная – значительный рост цен на строительные материалы за последний год. Настолько значительный, что правительством РФ был принят ряд законодательных актов, позволяющих увеличивать общую сумму контракта, но не более чем на 30%, а также пересмотреть сроки выполнения работ, т.е урегулировать отношения между подрядчиком и заказчиком, - сообщил заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев.

Еще одна проблема - на территории стройки несколько раз находили скалу, которую приходилось взрывать.

Сдать детский сад смогут только в 2022 году, хотя хотели в этом.

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