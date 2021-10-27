Волонтеры объявили поиск 45-летней Эльвиры Карнауховой из Туломы

Эльвира пропала 24 октября. Фото: "МурманСпас"
С 24 октября родные и близкие 45-летней Эльвиры Карнауховой из Туломы не знают, где она и все ли с ней в порядке. Женщина в тот день ушла из дома и пропала.
В день исчезновения Эльвира была одета в черно-фиолетовую куртку с белыми узорами, темные полуботинки и штаны, черную шапку.
Тех, кто может помочь с поисками, просят обращаться к полицию по телефонам 02, 102 или в отряд "МурманСпас" 8911-339-89-41 и 8911-311-70-20.
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