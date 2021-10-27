Клуб PinUp проверят после столпотворения на концерте The Hatters

Концерт The Hatters прошел с аншлагом. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

24 октября в Мурманске прошел концерт группы The Hatters, который оставил двоякое впечатление у северян. Самим выступлением они остались довольны, а вот его организация вызвала негодование: люди три часа не могли получить свои куртки и выйти на улицу.

Клуб PinUp после этого проверят.

- Как из параллельной вселенной, приходят новости о проведении массовых концертов в ночных клубах, мероприятий с явным нарушением мер эпидбезопасности. Поручил провести проверки прошедших концертов компетентные органы, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: сами The Hatters извинились перед северянами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске погиб выпавший из окна на девятом этаже 9-летний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru