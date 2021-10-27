Клуб PinUp проверят после столпотворения на концерте The Hatters

Концерт The Hatters прошел с аншлагом.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
24 октября в Мурманске прошел концерт группы The Hatters, который оставил двоякое впечатление у северян. Самим выступлением они остались довольны, а вот его организация вызвала негодование: люди три часа не могли получить свои куртки и выйти на улицу.
Клуб PinUp после этого проверят.
- Как из параллельной вселенной, приходят новости о проведении массовых концертов в ночных клубах, мероприятий с явным нарушением мер эпидбезопасности. Поручил провести проверки прошедших концертов компетентные органы, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Напомним: сами The Hatters извинились перед северянами.
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