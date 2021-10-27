В Мурманске в ТЦ "Плазма" вор одежды подрался с охранником

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: скрин видео

В Мурманске в торговом центре "Плазма" произошла потасовка между грабителем и охранником. В одном из магазинов ТЦ молодой человек украл одежду на 4 тысячи рублей и сбежал, по пути подравшись с сотрудником охраны. В итоге вор бросил "добычу" и скрылся с места происшествия.

- Сотрудники полиции просмотрели видеозапись совершения преступления, сняли следы пальцев рук подозреваемого, опросили свидетелей и очевидцев. По горячим следам мужчину задержали. Злоумышленником оказался неработающий, ранее судимый за кражу мурманчанин 1972 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ "Покушение на преступление" и части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Северянин находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировске двое мужчин украли полторы тонны металла с предприятия. Северян поймали полицейские (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru