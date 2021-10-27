В Мурманске по факту смерти 26-летней Ксении Платоновой не стали возбуждать уголовное дело

Следователи завершили проверку по факту смерти северянки. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Мурманске родные и близкие простились с 26-летней Ксенией Платоновой, которую искали с 2018 года. Девушка пропала, когда уехала на работу в Зверосовхоз. Минувшим летом в лесополосе нашли останки ее тела - череп и кости.

На данный момент следователи завершили проверку по факту смерти северянки.

- Установлено, что смерть девушки не носит криминального характера, в связи с чем уголовное дело возбуждать не стали, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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