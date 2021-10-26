С 2022 года жители Мурманской области будут получать соцдоплату к пенсии автоматически

Парламентарии поддержали социальные законопроекты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На первом заседании комитета Мурманской областной Думы по соцполитике и делам семьи парламентарии обсудили изменения в отдельные законодательные акты Мурманской области. Так, со следующего года северянам станет проще получать социальную доплату к пенсии.

Депутат Станислав Гонтарь отметил, что корректировки нужны для того, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами. В частности, сокращается перечень документов, которые предоставляются для получения адресной помощи и ежемесячного пособия на ребенка.

- С 1 января 2022 года региональная соцдоплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. Что касается изменений в закон о государственной социальной помощи, то они касаются возможности предоставлять адресную социальную помощь на основании соцконтракта как единовременно, так и на какой-либо период, в зависимости от вида и условий ее оказания, - пояснил Станислав Гонтарь.

Парламентарии поддержали законопроекты и рекомендовали областной Думе принять их в первом чтении и окончательной редакции.

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