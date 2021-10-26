В Мурманске простились с пропавшей три года назад Ксенией Платоновой

Ксения захоронена на 31 секторе городского кладбища. Фото: vk.com/t.platonova72

В Мурманске прошли похороны 26-летней Ксении Платоновой. Напомним: девушку искали три года - она пропала в 2018-м: уехала на работу в Зверосовхоз и не вернулась домой. Останки тела нашли только летом этого года.

С Ксенией простились родные и близкие, а следователям предстоит установить, как именно погибла девушка.

- Спи спокойно, мой малыш! Так не должно быть, чтобы мать хоронила своего ребенка! Но, увы, это случилось… Ксюшка, мы тебя очень любим и будем помнить! Прощай! Пусть земля тебе будет пухом. Очень надеюсь, что причастные к твоей смерти все-таки ответят за это, - отметила в соцсетях мама погибшей девушки Татьяна Платонова.

Ксению похоронили на городском кладбище.

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