В Мурманской области ожидается сильный снегопад

Всех просят быть внимательнее и осторожнее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели предупреждают жителей Мурманской области об ухудшении погоды. По данным мурманского гидрометцентра, вечером 26 октября и ночью 27 октября на юге региона ожидается сильный снег, местами гололедица.

Всех просят быть внимательнее и осторожнее. Рекомендуется воздержаться от поездок на автомобиле или водном транспорте и не выходить на природу, а при выезде соблюдать ПДД, учитывать погодные условия. Пешеходам стоит носить на одежде светоотражающие элементы.

- На улице нужно соблюдать осторожность, избегать скользких мест, не находиться вблизи зданий, шатких строений, слабо укрепленных конструкций и рекламных щитов, обращать внимание на возможность падения снега и наледи с крыш зданий, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

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