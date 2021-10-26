Туристы встретили под Териберкой не впавшего в спячку медведя

Медведь не обращал внимания на туристов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Медведи еще продолжают бродить по Мурманской области, отъедаясь перед спячкой. Так, одного косолапого повстречали туристы в районе Териберки, сняв животное на видео.

- С кем я не горела желанием встречаться, так это с медведем. Но я была на его территории. Моя реакция - с точностью до наоборот, я бежала не от него, а к нему и не спрашивайте почему, - отметила пользователь lenaelena76 в своем Instagram.

Путешественники предложили мишке угощение в виде хлеба, однако тот не обратил на это внимание и пошел дальше по своим делам.

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