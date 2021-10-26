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Общество26 октября 2021 15:18

Федор Конюхов заложил рябиновый сад в честь Кольских святых

Саженцы передал в дар митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан
Ника СВЕТЛОВА
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Федор Конюхов высадил рябины у строящейся часовни.

Федор Конюхов высадил рябины у строящейся часовни.

Фото: Алексей ФОКИН

У известного путешественника Федора Конюхова есть своя деревня в Заокском районе Тульской области, где он строит часовню в честь преподобного Варлаама Керетского. Перед ней высадили шесть рябин, а еще 64 стали садом в честь Кольских святых на площадке между мастерской и кельей.

Саженцы передали по благословению митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана из Полярно-альпийского ботанического сада-института.

- В скором времени будет изготовлена памятная табличка о закладке сада, а для его освящения планируется приглашение митрополита Митрофана. Как рассказывает сам Федор Конюхов, он совершил одиночный кругосветный переход на весельной лодке по океанам, вдохновленный примером трехлетнего непрерывного плавания преподобного Варлаама Керетского по северным морям, о котором прочитал в книгах митрополита Митрофана, - сообщили в пресс-службе Мурманской епархии.

Напомним: этим летом Федор Конюхов писал картины на Северном полюсе.

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