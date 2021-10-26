Федор Конюхов заложил рябиновый сад в честь Кольских святых

Федор Конюхов высадил рябины у строящейся часовни. Фото: Алексей ФОКИН

У известного путешественника Федора Конюхова есть своя деревня в Заокском районе Тульской области, где он строит часовню в честь преподобного Варлаама Керетского. Перед ней высадили шесть рябин, а еще 64 стали садом в честь Кольских святых на площадке между мастерской и кельей.

Саженцы передали по благословению митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана из Полярно-альпийского ботанического сада-института.

- В скором времени будет изготовлена памятная табличка о закладке сада, а для его освящения планируется приглашение митрополита Митрофана. Как рассказывает сам Федор Конюхов, он совершил одиночный кругосветный переход на весельной лодке по океанам, вдохновленный примером трехлетнего непрерывного плавания преподобного Варлаама Керетского по северным морям, о котором прочитал в книгах митрополита Митрофана, - сообщили в пресс-службе Мурманской епархии.

Напомним: этим летом Федор Конюхов писал картины на Северном полюсе.

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