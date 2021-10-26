За сутки в Мурманской области 225 человек заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии заразились ковидом 77 620 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 26 октября 2021 года, за последние сутки 225 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 77 620 человек, количество летальных исходов - 2282 (+9 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+71, всего 37100), Мончегорск (+33, всего 6271) и Оленегорск (+21, всего 4295).

Выздоровели 58 466 северян, на лечении остаются 2 282 пациента.

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