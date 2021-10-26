МЧС Мурманской области: "Выходить на лед Семеновского озера еще нельзя"

Снежный покров есть, но лед очень небезопасный. Фото: скрин видео

От осени в Мурманске осталась лишь дата в календаре, но торопиться выходить на лед не стоит. Город запорошило снегом, однако водоемы еще не замерзли. Катание на лыжах на Семеновском озере стоит отложить, хотя к этому уже стали призывать в соцсетях.

- Кататься еще нельзя, это опасно. Не было долгосрочного устойчивого минуса, а на следующей неделе может быть плюсовая температура. Снежный покров есть, но лед очень небезопасный, - рассказали "КП"-Мурманск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области похолодает до -18. Вместе с холодом на Кольский полуостров пришел снегопад.

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