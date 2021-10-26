Убившего и расчленившего мать жителя Мурманска оставили под стражей

Мурманчанин убил мать в ванной комнате, а затем расчленил тело. Фото: СКР по Мурманской

В марте 2021 года 37-летний житель Мурманска убил 60-летнюю мать, расчленил тело, часть фрагментов спрятал дома, остальные выбросил к гаражам. В отношении мужчины возбуждено дело об убийстве, после задержания его заключили под стражу.

На днях Первомайский районный суд Мурманска рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела по городу Мурманску о продлении срока содержания под стражей.

- Обвиняемый согласился с ходатайством следствия и просил продлить ему меру пресечения в виде заключения под стражей. Суд учел, что расследование уголовного дела представляет особую сложность, а представленные материалы свидетельствовали о возможности для обвиняемого, находясь на свободе, скрыться от органов следствия и суда, а также, учитывая, что он принимал активные действия по сокрытию следов преступления, уничтожить доказательства, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

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