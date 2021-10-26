В Кировске двое мужчин украли полторы тонны металла с предприятия

В отношении северян возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Фото: Александр КОЦ

В Кировске полицейские раскрыли кражу металла с территории городского предприятия. Известно, что подозреваемые, когда их никто не видел, на личном авто похитили черный лом, в виде частей стальной трубы, массой почти полторы тонны. Ущерб, причиненный организации, составил более 23 тысяч рублей.

Сотрудники ДПС совместно с оперативниками задержали двоих кировчан, 32 и 30 лет, по дороге в пункт металлоприема. Один из них в поле зрения полиции не попадал, а второй уже привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленники в содеянном признались и пояснили, что совершили кражу для дальнейшей продажи, но довести свой умысел до конца не смогли.

- В отношении северян возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске две девушки пытались украсть из магазинов алкоголь. Северянок с бутылками заметили сотрудники торговых точек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru