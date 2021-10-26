В Мурманске изменился график работы прививочных пунктов в торговых центрах

Вакцинация также продолжает в медучреждениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске в связи с новыми ограничениями изменился режим работы выездных прививочных пунктов. На оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил региональному минздраву организовать ежедневную работу выездных прививочных бригад.

- Медики будут принимать желающих вакцинироваться от коронавируса и гриппа в торговых центрах с 26 по 29 октября с 13.00 до 19.00, а с 30 октября по 7 ноября с 11.00 до 19.00, - сообщили в оперштабе.

Мобильные прививочные пункты находятся в ТЦ "Волна" (3-й этаж), ТЦ "Плазма" (1-й этаж) и ТЦ "Мурманск Молл" (2-й этаж).

Прививочные бригады также продолжают вакцинацию в медучреждениях. Для пожилых северян работают отдельные кабинеты. Пенсионеры категории 65+ могут прийти без предварительной записи.

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