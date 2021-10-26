Военная прокуратура проверит видео с избиением военнослужащего в Спутнике

Военнослужащих заставили петь в противогазах. Фото: скриншот видео
Военная прокуратура Северного флота проверяет видео, снятое, по утверждению автора, в воинской части в Спутнике. В кадре - призывники, которые в противогазах поют песню про морскую пехоту.
В конце один из молодых людей получает несколько ударов. Причина конфликта неясна, но, скорее всего, он хотел забрать вещь, которую у него отобрали.
- Установлено, что запись 2019 года. Военной прокуратурой гарнизона Заозерск в настоящее время проводится проверка, - уточнили в надзорном ведомстве.
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