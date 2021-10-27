Евгений Никора: "Я согласен с санитарной обрезкой деревьев в Мурманске"

Жителей Мурманска возмутила вырубка деревьев. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Депутат Мурманской областной Думы и экс-глава администрации Мурманска Евгений Никора высказал свое мнение по поводу вырубки деревьев в городе и возмущения общественности.

- Когда я стал главой администрации, каждую вырубку согласовывал лично. Санитарную обрезку деревьев проводить надо. И в этом жители не правы. Но проводить ее надо правильно. А в этом они правы, - сказал Евгений Никора редакции "КП"-Мурманск".

По его словам, самая правильная санитарная обрезка деревьев была проведена во дворе МГТУ. Сам Евгений Никора планирует организовать круглый стол в Мурманске с общественниками, представителями науки и другими заинтересованными лицами, чтобы пролить свет на эту ситуацию.

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