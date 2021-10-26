В аэропорту "Мурманск" отменили три рейса в Санкт-Петербург и Москву

Отмена коснулась самолетов 5Н 522, 5Н 508 и ДР 236. Фото: Олег ФИЛОНОК

Авиакомпании 26 октября отменили три рейса в Москву и Санкт-Петербург из мурманского аэропорта. В частности, это коснулось самолетов 5Н 522, 5Н 508 и ДР 236, которые должны были вылететь в 06.15, 12.30 и 19.50 соответственно.

Причиной тому могли стать погодные условия - в Мурманске идут снегопады.

Подробную информацию о задержке рейсов, начале движения воздушных судов и прибытии в мурманский аэропорт можно получить в представительствах авиакомпаний, а также в справочной аэропорта.

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