В Мурманске купюру номиналом в тысячу рублей продают за 8,9 миллиона

За "магическую" купюру продавец просит 8,9 миллиона рублей. Фото: www.avito.ru

На сайте бесплатных объявлений можно встретить необычные объявления. Например, визитку Путина в Мурманске продают за 100 тысяч рублей.

А другой житель областного центра хочет продать купюру номиналом в тысячу рублей. И просит за нее 8 888 888 рублей. А все потому, что ее номер состоит из семи цифр 8.

- Редкая, по своей сути, комбинация цифр! Магическое число бесконечности, притягивает удачу и фарт! - пишет продавец.

Напомним: в Мурманске через сайт объявлений продают исследовательское судно за 96 млн рублей. "Академик Намёткин" построили в 1988 году.

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