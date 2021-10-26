Трассу Мишуково-Снежногорск закроют из-за проведения взрывных работ

При необходимости работы могут затянуться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

28 и 29 октября с 17.00 до 18.00 будет закрыт участок автодороги Мишуково-Снежногорск.

Причина перекрытия – проведение взрывных работ на строительстве комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск.

При необходимости работы могут затянуться. Резервное время ограничения движения - с 18.00 до 19.00.

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