Трассу Мишуково-Снежногорск закроют из-за проведения взрывных работ

При необходимости работы могут затянуться.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
28 и 29 октября с 17.00 до 18.00 будет закрыт участок автодороги Мишуково-Снежногорск.
Причина перекрытия – проведение взрывных работ на строительстве комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск.
При необходимости работы могут затянуться. Резервное время ограничения движения - с 18.00 до 19.00.
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