За последние сутки в Мурманской области произошло 17 ДТП

Большинство аварий произошло в Мурманске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщили в ГИБДД по Мурманской области, за минувшие сутки в Заполярье произошло 17 ДТП, в одном из которых пострадал человек. Большинство аварий пришлось на Мурманск.

Так как наш регион стал совсем заснеженным, госавтоинспекторы напоминают о том, что нужно быть предельно внимательным на дорогах и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

- Пешеходам следует проявлять особую осторожность. Снегопад и метель уменьшают видимость, а при образовании гололеда существенно увеличивается тормозной путь автомобиля, поэтому переходить дорогу следует только в установленном месте, с соблюдением всех норм и правил безопасности, а в темное время суток рекомендуется пользоваться световозвращающими элементами, - отметила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

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