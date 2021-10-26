В Мурманской области похолодает до -18

В Мурманской области в ближайшие дни будет холодно и снежно. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманскую область пришли снегопады и холод. Синоптики областного гидрометцентра обещают настоящие морозы из циклона, который будет определять погоду 26 и 27 октября.

- По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха в ночные часы -2-7° при прояснениях -8-13°, днем от 0 до -5°. Ночью 28 октября на Кольский полуостров с Баренцева моря распространится антициклон: осадков станет меньше, температура воздуха понизится до -7-12° в отдельных районах до -18°, - сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

28 октября снегопады закончатся и потеплеет до -2.

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