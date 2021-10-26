Житель Мурманска до смерти избил свою сожительницу

От полученных травм северянка быстро скончалась. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Мурманска, который убил свою сожительницу. Его обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным следствия, в ночь с 12 на 13 октября этого года в квартире дома на улице Свердлова между мужчиной и его сожительницей во время распития алкоголя вспыхнула ссора. Злоумышленник несколько раз ударил женщину в живот, что повлекло разрыв внутренних органов. Осознав, что натворил, он вызвал бригаду скорой помощи, однако от полученных травм женщина быстро скончалась.

- Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Сейчас он находится под стражей. По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Ревды убила сына из-за его девушки. Женщина во время ссоры схватила нож (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru