Визитку продают за 100 тысяч рублей. Фото: www.avito.ru

Житель Мурманска на сайте бесплатных объявлений продают визитку Владимира Путина.

- Хорошая сохранность. Редкaя - получена в кopoткий пepиoд его рaботы, когда Kомитeт пo внeшним cвязям eще pаботал нe в Cмольнoм, а в Мариинскoм дворце, пpи Ленcoвeтe. Кaбинeт BBП был в Кpaсном зaле, - говорится в объявлении.

За визитку продавец просит 100 тысяч рублей. Мурманчанин рассказал "КП"- Мурманск", как он получил такой экземпляр.

- Визитка досталась мне от отца, который в 90-х работал в правительственных кругах. Сохранилась она хорошо, так как долгое время пролежала в книге, - отметил автор.

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