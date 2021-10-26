Жители Мурманской области выстроились в очереди на вакцинацию от коронавируса и гриппа

Северяне стали активнее в плане вакцинации от гриппа и коронавируса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 30 октября в Мурманской области для посещения общественных мест - кафе, театров, кинотеатров и т.д. - будут нужны QR-коды.

В связи с этим число желающих привиться значительно выросло. В мобильных пунктах вакцинации наблюдаются очереди. Напомним: пункты в торгово-развлекательных центра Мурманска ("Волна", "Плазма" "Мурманск Молл") до 7 ноября будут работать ежедневно с 11.00 до 19.00. С собой желающие привиться должны взять паспорт, СНИЛС и страховой полис.

Также северяне встают в очередь и чтобы сделать прививку от гриппа.

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