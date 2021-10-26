После гибели сотрудника водоканала в Североморске возбудили уголовное дело

Мужчину в траншее засыпало землей.
19 октября во время земляных работ на улице Восточной в Североморске грунтом засыпало 44-летнего сотрудника местного водоканала. Он находился в траншее. Коллеги бросились его откапывать, но мужчина погиб.
- В нарушение техники безопасности при производстве земляных работ не были установлены укрепления стенок траншеи, что привело к обрушению грунта. Причиной смерти потерпевшего явилась сочетанная травма тела, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.
После случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерти человека).
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