Свыше 131 миллиона рублей таможенных платежей, пеней и штрафов взыскали мурманские таможенники

Мурманская таможня подвела итоги работы за первые месяцев 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманские таможенники взыскали свыше 131 миллиона рублей таможенных платежей, пеней. Такие цифры были озвучены как итоги работы ведомства за 9 месяцев 2021 года, когда Федеральная таможенная служба России отметила свое 30-летие.

– По процедуре таможенного транзита Мурманской таможней обработано 3926 партий внешнеторговых товаров общим весом 418 621,82 тысяч тонн. При этом 99% транзитных деклараций оформлено в электронном виде, из которых 73% прошли регистрацию в автоматическом режиме, – сообщила пресс-секретарь Мурманской таможни Алла Свешникова.

За девять месяцев этого года таможенники провели 63 проверочных мероприятия. По их итогам взыскали свыше 131 миллиона рублей таможенных платежей, пеней и штрафов, возбудили 47 административных дел и одно уголовное.

Таможенный контроль в регионе прошли 4233 морских судна, 98 самолетов, 2570 грузовых автомобилей, 2508 легковых автомобилей и более 87 тысяч человек. Мурманской таможней за этот период возбуждено 954 дела об административных правонарушениях и 47 уголовных дел.

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