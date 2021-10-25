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Общество25 октября 2021 17:12

The Hatters о неприятном инциденте на концерте в Мурманске: "Мы сами были шокированы"

Северяне несколько часов не могли выйти на улицу
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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The Hatters принесли извинение за то, как был организован концерт.

The Hatters принесли извинение за то, как был организован концерт.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

24 октября в Мурманске прошел концерт группы The Hatters, организационная сторона которого вызвала у северян много вопросов. Так, зрителям понадобился почти час, чтобы зайти в клуб PinUp, и почти три часа, чтобы выйти.

Группа уже отреагировала на случившееся

- Пусть группа и не имеет отношения к внутренней работе клуба, мы приносим извинения всем гостям нашего концерта, которые столкнулись с проблемами на выходе из заведения. Мы сами были шокированы таким медленным обслуживанием и действительно переживаем, что кому-то оно могло подпортить впечатление от самого мероприятия. Разумеется, в наш следующий визит к вам мы не допустим подобного. Еще раз просим прощения и благодарим за понимание! - написали The Hatters в своей группе в "ВКонтакте".

Напомним: некоторым зрителям в очереди стало плохо.

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