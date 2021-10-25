Прогноз погоды в Мурманске и области на 26 октября 2021 года: сильный снег и до -13

Во вторник погода в Мурманской области будет снежной. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Погода в Мурманской области становится все более зимней. Каков же прогноз на 26 октября 2021 года?

- Ожидается облачная с прояснениями погода, снег, местами сильный. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2 - 7°, при прояснениях -8 - 13°, днем от 0 до -5°. Местами гололедица, - сообщает гидрометцентр по Мурманской области.

Напомним: на юге Кольского полуострова ожидается снегопад.

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