В Мончегорске пожарные спасли из огня 5 взрослых и 3 детей

Пожарные вывели из горящего здания 8 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 октября в Мончегорске произошел пожар в Центре здоровья. В начале восьмого утра на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании в здании Центра здоровья на проспекте Ленина. На место происшествия были направлены пожарные.

– На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 11 человек личного состава, 3 единицы техники. Пожарные эвакуировали из горящего здания 8 человек, в том числе 3 детей, – сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Возгорание было ликвидировано. Установлено, что пожар начался в одном из кабинетов четырехэтажного здания. Огнем были повреждены подвесной потолок и линолеум. Причину произошедшего предстоит установить.

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