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Общество25 октября 2021 16:44

На Мурманскую область надвигается снегопад

Непогода ожидается в регионе 26 октября
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Во вторник юг области накроет снегопадом.

Во вторник юг области накроет снегопадом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики предупреждают северян о непогоде.

- Вечером 25 октября, ночью и утром 26 октября на юге Мурманской области ожидается сильный снег, - уточнили в МЧС по Мурманской области со ссылкой на гидрометцентр региона.

Северян, особенно водителей, просят быть осторожнее.

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