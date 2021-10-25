На Мурманскую область надвигается снегопад

Во вторник юг области накроет снегопадом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики предупреждают северян о непогоде.

- Вечером 25 октября, ночью и утром 26 октября на юге Мурманской области ожидается сильный снег, - уточнили в МЧС по Мурманской области со ссылкой на гидрометцентр региона.

Северян, особенно водителей, просят быть осторожнее.

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