На Мурманскую область надвигается снегопад

Во вторник юг области накроет снегопадом.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Синоптики предупреждают северян о непогоде.
- Вечером 25 октября, ночью и утром 26 октября на юге Мурманской области ожидается сильный снег, - уточнили в МЧС по Мурманской области со ссылкой на гидрометцентр региона.
Северян, особенно водителей, просят быть осторожнее.
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