За сутки в Мурманской области 228 человек заболели коронавирусом

Еще 228 северян за сутки получили положительный ПЦР-тест. Фото: Иван Макеев

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 25 октября 2021 года, за последние сутки 228 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 77 395 человек, количество летальных исходов - 2273 (+9 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+78, всего 37029), Мончегорск (+35, всего 6238) и Оленегорск (+24, всего 4274).

Выздоровели 58 284 северяна, на лечении остаются 2 293 пациента.

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