В Мурманской области закрепят понятие "сельский туризм"

В облдуме обсудили развитие сельского туризма в Мурманской области. Фото: duma-murman.ru

В Мурманской области появится закон о сельском туризме. Проект документа депутаты облдумы рассмотрели на заседании комитета по культуре, молодежной политике, туризму и спорту. В частности, речь шла о введении понятия «сельский туризм».

– Он предусматривает посещение сельской местности и малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек. Цель – отдых и приобщение к традиционному укладу жизни, знакомство с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и участие в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды. Предполагается и возможность предоставления экскурсионных услуг, временного размещения или организации досуга, – пояснили в пресс-службе Мурманской областной Думы.

В законе будут прописаны и уточнены полномочия профильного регионального комитета. В частности, какие меры поддержки могут быть оказаны для развития этого направления. По итогам заседания комитета, законопроект был рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

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