Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 октября 2021 года составило 2273 человека

За минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 октября 2021 года - 2273 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 289 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 228 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 77 395 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Оленегорск.

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