В Мурманске пришедшие на концерт популярной группы два часа не могли выйти на улицу

Мурманчане остались в восторге от The Hatters, но в ужасе от организации концерта. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

24 октября в Мурманске прошел концерт группы The Hatters. Если от самих "шляпников" северяне остались в восторге, то вот организация выступления подкачала.

Двери PinUp, где проходил концерт, открылись в 19.00, но последние люди смогли зайти внутрь только к 20.00: купивших билеты запускали только по 5-10 человек за раз, остальные мерзли на улице.

Зал оказался набит битком. И после окончания концерта оказалось, что выйти на улицу не так просто.

- "Шляпники" великолепны, концерт просто бомба, вот им спасибо огромное, было круто. Но организация выдачи курток… Два часа мы стояли в очереди, которая не двигалась. Человеку вызвали скорую, - пишет в группе концерта Анна Бадюк.

Выдача верхней одежды действительно заняла много времени, а с учетом что, что народа было много, не все выдержали духоту. Концерт закончился в 22.00, а на улицу многие вышли только к часу ночи.

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