Жительнице Оленегорска пришлось заплатить 695 тысяч рублей ради отдыха в Абхазии

Северянка оплатила долг, когда поняла, что не может отдохнуть за границей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жительница Абхазии купила билеты в Абхазию, нашла там жилье по путевке, но на пункте пропуска узнала, что за границу ее не пустят. Причиной стал долг в 650 тысяч рублей за кредит.

- Судебный пристав уведомил женщину о возбуждении исполнительного производства и необходимости оплатить задолженность во избежание принятия в отношении нее мер принудительного исполнения. Но должница не торопилась погашать свои долги. Женщина вспомнила о долге только тогда, когда ее не пустили в Республику Абхазия, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Северянка так хотела отдохнуть, что погасила и долг и по кредиту, и исполнительский сбор в размере более 45 тысяч рублей.

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