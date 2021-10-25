40 коек дополнительно развернули в ковидных госпиталях Мурманской области

В Мурманской области продолжают разворачивать дополнительные ковидные койки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области увеличили объем свободного коечного фонда на 40 единиц, и теперь в ковидных госпиталях он составляет 1 144 койки. Из них 912 кислородных и 135 оборудованы ИВЛ.

– Напряженность эпидпроцесса в Мурманской области ниже, чем в среднем по стране, поэтому мы на упреждение развернули дополнительные койки. Свободный коечный фонд в нашем регионе достаточен, – сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Отметим, что вакцинированные и переболевшие северяне могут получить сертификат с QR-кодом в МФЦ. Эта услуга поможет тем, кто не зарегистрирован на сайте «Госуслуги». В МФЦ также можно распечатать сертификат или результат ПЦР-теста.

Жителей региона просят обратить внимание, что QR-код будет содержаться в результате теста, который был сдан в лаборатории, передающей результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг.

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