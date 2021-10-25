Жительница Мурманска пыталась через суд вернуть первоначальную цену на Porsche Cayenne

Мурманчанка не смогла выиграть в суде дело о компенсации морального вреда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Мурманска проиграла в суде дело против «Автомобильной Базы Данных». Северянка решила продать свой Porsche Cayenne 2013 года выпуска. В ноябре 2020 года она разместила объявление, оценив машину в 2 миллиона 50 тысяч рублей.

– В блоке проверки ТС по Vin-номеру «расчет ремонтных работ» продаваемого автомобиля указан на общую сумму от миллиона до полутора миллионов рублей. Данные сведения вводили покупателей в заблуждение, так как не являются действительными. Наличие расчета ремонтных работ не означает факта их проведения, – сообщили в Ленинском районном суде Мурманска.

Публикация информации привела к тому, что владелица снизила стоимость авто до 1,85 миллиона рублей. Посчитав, что ей причинен моральный вред, женщина подала иск в суд. В нем она просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и требовала от фирмы удалить информацию о расчете ремонта в ее авто.

Рассмотрев материалы дела, суд решил отказать в требованиях.

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