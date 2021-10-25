Прививочные пункты в ТРЦ Мурманска будут работать и в будни

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Мурманской области будут работать ежедневно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С осени мобильный прививочный пункт в Ледовом дворце спорта в Мурманске закрылся, вместо него открылись три пункта в торгово-развлекательных центрах "Плазма", "Мурманск Молл" и "Волна".

Сейчас они работают по выходным с 11.00 до 19.00. Однако по распоряжению губернатора Мурманской области, мобильные пункты будут работать и в будни. Это связано с тем, что в регионе вводят QR-коды, и число желающих вакцинироваться увеличится.

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