В нерабочие дни кинотеатры, кафе, театры в Мурманской области продолжат работать

Культурные учреждения в Мурманской области продолжат работать.
Фото: Андрей АБРАМОВ
С 30 октября по 7 ноября в Мурманской области вводятся нерабочие дни. В правительстве региона отметили, что локдаун пока вводиться не будет.
- Кафе, кинотеатры, ДК, филармония, океанариум, театры продолжат работать, но посещать их смогут только обладатели QR-кодов, или отрицательных ПЦР-тестов, или справок о перенесенной недавно болезни, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
До 3 ноября культурные учреждения будут работать в привычном режиме, с 4 по 7 ноября руководители будут сами выбирать график.
Если ситуация с коронавирусом в регионе будет ухудшаться, то будут вводиться новые ограничения.
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