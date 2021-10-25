В нерабочие дни кинотеатры, кафе, театры в Мурманской области продолжат работать

Культурные учреждения в Мурманской области продолжат работать. Фото: Андрей АБРАМОВ

С 30 октября по 7 ноября в Мурманской области вводятся нерабочие дни. В правительстве региона отметили, что локдаун пока вводиться не будет.

- Кафе, кинотеатры, ДК, филармония, океанариум, театры продолжат работать, но посещать их смогут только обладатели QR-кодов, или отрицательных ПЦР-тестов, или справок о перенесенной недавно болезни, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

До 3 ноября культурные учреждения будут работать в привычном режиме, с 4 по 7 ноября руководители будут сами выбирать график.

Если ситуация с коронавирусом в регионе будет ухудшаться, то будут вводиться новые ограничения.

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