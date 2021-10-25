В период нерабочих дней в Мурманской области продолжат работать детские сады

В детских садах Мурманской области на период нерабочих дней создадут дежурные группы. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 30 сентября по 7 ноября в России введены нерабочие дни, также они введены и в Мурманской области.

На этот период в школах вводятся каникулы. Детские сады же продолжат работать.

- В них будут созданы дежурные группы для детей, чьи родители будут работать, - прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Он отметил, что локдаун пока в регионе вводить не будут.

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